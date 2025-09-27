Selenskyj bewertete, ob Europa in der Lage sein wird, Geld für die Gehälter des ukrainischen Militärs bereitzustellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die europäischen Partner verstehen die Bedeutung der Frage nach zusätzlichem Geld für die Gehälter der ukrainischen Soldaten. Es besteht die Möglichkeit, dass der Ukraine mit Finanzmitteln geholfen wird.

Das sagte der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj auf eine Frage von RBK Ukrajina.

Dem Staatschef zufolge ist die Armee der erste Punkt, der die Sicherheit der Ukraine garantiert. Dies wiederum impliziert eine Erhöhung der Militärgehälter.

„Was die Erhöhung der Gehälter während des Waffenstillstandes angeht, so muss unsere Armee in einer Zeit, in der unsere Partner präsent sind, d.h. in der es Sicherheitsgarantien für die Ukraine gibt, finanziert werden. Die Gehälter sind eine große Summe Geld. Der ukrainische Haushalt wird für eine solche Anzahl von Streitkräften nicht ausreichen“, sagte der Präsident.

Selenskyj fügte hinzu, dass die Frage zusätzlicher Gelder für die Gehälter der ukrainischen Soldaten aufgeworfen wird und von den europäischen Partnern bereits verstanden wird.

„Das ist im Prinzip nicht nur ein Thema für sie, sondern auch für verschiedene Institutionen. Es ist zu früh, um über das Ergebnis zu sprechen“, betonte er.

Auf die Frage, wie groß die Chancen sind, dass Europa der Ukraine bei der Finanzierung helfen wird, antwortete Selenskyj: „Es gibt Chancen.“

Erhöhung der Gehälter für das Militär