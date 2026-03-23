Selenskyj gab eine Erklärung zur Verstärkung der Front ab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Wolodymyr Selenskyj erörterte mit Verteidigungsminister Mykhailo Fedorow die Verstärkung der Stellungen an der Front.

Um die Verluste der russischen Seite zu vergrößern, sind ausreichend Drohnen aller Typen sowie systematischere Ansätze bei der Personalführung in der Armee erforderlich, damit die Frontstellungen gestärkt werden. Dies erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Abendansprache am 23. März.

„Ich habe mit Verteidigungsminister Mykhailo Fedorow gesprochen. Wir haben die wichtigsten Punkte für die nächste Zeit festgelegt, die Entscheidungen erfordern“, bemerkte er.

Selenskyj teilte zudem mit, dass heute eine Erörterung der Lage auf dem Kraftstoffmarkt mit Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko und dem Leiter von Naftohas, Serhij Koretskyj, stattgefunden habe.

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Zur Erinnerung: Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, dass die Schließung des Luftraums eine vorrangige Aufgabe für Verteidigungsminister Mykhailo Fedorow sei, was den Aufbau eines eigenen Luftabwehrsystems vorsehe.

Fedorow kündigte die Einführung von KI in die Militärtechnologie an