Selenskyj: Es gibt weitere Belege dafür, dass die Russen dem Iran weiterhin Geheimdienstinformationen zur Verfügung stellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Russland übermittelt dem Iran Geheimdienstinformationen, was zur Destabilisierung beiträgt und den Krieg in die Länge zieht – Selenskyj.

Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, dass die Hauptverwaltung für Aufklärung weitere Belege für die Unterstützung des iranischen Regimes durch die Russen gefunden habe. Die Besatzer geben weiterhin Geheimdienstinformationen an den Iran weiter.

Quelle: : Abendansprache von Selenskyj am 23. März

Zitat: „Es gibt weitere Belege dafür, dass die Russen dem iranischen Regime weiterhin Hilfe in Form von Geheimdienstinformationen leisten.

Dies ist offensichtlich eine destruktive Aktivität, die gestoppt werden muss, da sie nur zu einer noch größeren Destabilisierung führt.

Alle vernünftigen Staaten haben ein Interesse daran, die Sicherheit zu gewährleisten und größere Probleme zu verhindern: Die Märkte sind bereits im Minus, und dies verschärft die Kraftstofflage in vielen Ländern erheblich.“

Details: Seinen Worten zufolge verlängern die Russen durch ihre Unterstützung des iranischen Regimes den Krieg.