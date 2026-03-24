In Sewastopol wurde vor dem Hintergrund zahlreicher Explosionen der Einsatz der Luftabwehr gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Lokale öffentliche Kanäle berichteten von zahlreichen Explosionen auf der besetzten Krim; die Besatzer gaben an, Ziele abgeschossen zu haben.

Die Besatzungsmacht von Sewastopol sprach von einem „Angriff der ukrainischen Streitkräfte“ und vom Einsatz der Luftabwehr „gegen Ziele“ in der Nacht und am Morgen des Dienstags, 24. März. Dies erklärte der von den Besatzern ernannte Quasi-Gouverneur von Sewastopol, Michail Razvozhajew, in den sozialen Netzwerken

Zuvor hatte er von einem angeblich „abgeschossenen Ziel“ über dem Meer auf der Nordseite berichtet.

Am Morgen sprach der Gauleiter erneut von einem „Angriff der ukrainischen Streitkräfte“ und angeblich „drei abgeschossenen Zielen“.

Lokale öffentliche Gruppen berichteten von zahlreichen Explosionen im besetzten Krim.

Zur Erinnerung: Am Abend des Montags, dem 23. März, ereignete sich in Sewastopol eine Explosion in einem Wohnhaus. Als Ursache wurde von regierungsnahen russischen Telegram-Kanälen Haushaltsgas vermutet. Später wurde bekannt, dass zwei Menschen ums Leben gekommen und acht verletzt worden waren.