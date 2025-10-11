Das staatliche Evakuierungssystem wird in der Ukraine eingeführt: Wie der neue Mechanismus funktionieren wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Die Regierung strafft den Prozess der Evakuierung von Einwohnern der Grenzgebiete und führt ein staatliches Informationssystem ein, um die Evakuierung zu koordinieren und den Menschen in den vorübergehend besetzten Gebieten und den Grenzgebieten Hilfe zu leisten.
Laut RBK Ukrajina wurde dies von Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko erklärt.
Ihr zufolge wird das neue System eine klare Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen den für die Evakuierung zuständigen Strukturen sowie eine Analyse der Bedürfnisse der Evakuierten ermöglichen.
„Dies wird dazu beitragen, die Dienstleistungen, die die Menschen in den Transitzentren und an den Orten des vorübergehenden Aufenthalts erhalten, so weit wie möglich zu verbessern“, sagte Swyrydenko.
Sie erklärte, dass der Evakuierungsprozess jetzt klar koordiniert ist:
- Das Ministerium für Entwicklung wird über die Koordinationszentrale die allgemeine Verwaltung übernehmen;
- das Ministerium für Sozialpolitik wird für die soziale Unterstützung und die Wiedereingliederung der Menschen in die Gemeinden zuständig sein; der Staatliche Notdienst wird für
- die Sicherheit, die Warnung und den technischen Teil der Evakuierung
- verantwortlich sein
- ; die lokalen Verwaltungen
- werden für
- die Organisation der Sammelpunkte, die Registrierung, den Transport und die Unterstützung der Haushalte
- zuständig sein
- ;
- der Nationale Sozialdienst wird für die Koordinierung der Arbeit der multidisziplinären Teams verantwortlich sein, zu denen Sozialarbeiter, Psychologen, Rechtsanwälte und Ärzte gehören. „Die Menschen, die aufgrund der Feindseligkeiten gezwungen sind, ihre Häuser zu verlassen, müssen eine hochwertige Betreuung und Unterstützung erhalten. Wir arbeiten daran, menschenwürdige Bedingungen dafür zu schaffen“, betonte Swyrydenko.
