Das staatliche Evakuierungssystem wird in der Ukraine eingeführt: Wie der neue Mechanismus funktionieren wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Regierung strafft den Prozess der Evakuierung von Einwohnern der Grenzgebiete und führt ein staatliches Informationssystem ein, um die Evakuierung zu koordinieren und den Menschen in den vorübergehend besetzten Gebieten und den Grenzgebieten Hilfe zu leisten.

Laut RBK Ukrajina wurde dies von Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko erklärt.

Ihr zufolge wird das neue System eine klare Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen den für die Evakuierung zuständigen Strukturen sowie eine Analyse der Bedürfnisse der Evakuierten ermöglichen.

„Dies wird dazu beitragen, die Dienstleistungen, die die Menschen in den Transitzentren und an den Orten des vorübergehenden Aufenthalts erhalten, so weit wie möglich zu verbessern“, sagte Swyrydenko.

Sie erklärte, dass der Evakuierungsprozess jetzt klar koordiniert ist: