Der Stromausfall hat die Kommunikation beeinträchtigt: Vodafone hat die Gründe für die weit verbreiteten Netzeinschränkungen erläutert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Nutzer beschweren sich über fehlendes mobiles Internet und fehlende Netzabdeckung, nachdem die Stromversorgung wiederhergestellt wurde. Der Betreiber erklärt, dass die Ausfälle durch eine starke Belastung des Netzes verursacht werden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Facebook-Seite von Vodafone.

Nach den massiven Stromausfällen, als die Stromversorgung in den meisten Regionen wiederhergestellt war, begannen Vodafone-Nutzer, sich über den Mangel an Mobilfunk- und Internetverbindungen zu beschweren.

Viele Kunden berichteten, dass sie keinen Empfang hatten, selbst wenn sie zu Hause Strom hatten.

„Aufgrund von Stromausfällen kann es vorübergehend zu Einschränkungen im Vodafone2-Netz kommen“, teilte das Unternehmen mit.

Wie der Betreiber erklärt, versuchen seine Techniker alles zu tun, um die Arbeit zu stabilisieren, aber wenn der Strom ausfällt, schaltet jeder sofort auf mobile Internet-Netzwerke um, was eine extrem hohe Belastung der Kommunikation verursacht.

„Auch das Mobilfunknetz braucht Strom. Alle Basisstationen sind mit einer Notstromversorgung ausgestattet, mit der die Station je nach Auslastung bis zu mehreren Stunden betrieben werden kann“, fügte Vodafone hinzu.

Außerdem erklärte der Betreiber, dass Sie, wenn Sie über ein verfügbares Netz eines anderen ukrainischen Betreibers verfügen, das nationale Roaming nutzen und regelmäßig versuchen sollten, sich in dessen Netz zu registrieren, um verbunden zu bleiben, während die Spezialisten nach Lösungen für das Problem suchen.

