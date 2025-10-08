Swyrydenko kündigt den Plan für den Winter an: was er vorsieht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Ministerkabinett hat einen einheitlichen Fahrplan für alle Ministerien und Dienststellen gebilligt, um durch den kommenden Winter zu kommen.

Dies gab Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko bekannt.

Der Plan sieht den Schutz von Energieanlagen und eine Reserve an Ausrüstung und Materialien vor.

Krisenstäbe werden in den Regionen arbeiten, um Stromausfälle zu verhindern.

„Dies wird dazu beitragen, koordiniert zu handeln, um die Folgen des feindlichen Beschusses zu verhindern und schnell zu beseitigen“, sagte Swyrydenko.

Sie sagte auch, dass der Festpreis für Erdgas für Haushalte und Haushaltsinstitutionen bis zum 31. März 2026 unverändert bleiben wird und wies darauf hin, dass die Regierung die besonderen Verpflichtungen für die Teilnehmer am Erdgasmarkt verlängert hat:

Für Haushalte – Hrywnja 7.420 pro 1.000 Kubikmeter (einschließlich Mehrwertsteuer).

Für Haushaltsinstitutionen – Hrywnja 16.390 pro 1.000 Kubikmeter (einschließlich MwSt.).

Zur Erinnerung:

Die Regierung hat beschlossen, ein Moratorium für Stromausfälle in Gemeinden in vorderster Front zu verhängen.