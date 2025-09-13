Die Ukraine hat 400 Mio. Kubikmeter Gas aus den USA importiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das US-Gas wird über zwei Terminals importiert – Swinoujscie in Polen und Klaipeda in Litauen.

Während der Vorbereitung auf den Winter hat die Ukraine bereits etwa 400 Mio. m³ verflüssigtes Erdgas (LNG) aus den USA erhalten. Dies teilte Naftohas am Vorabend mit.

Insgesamt sind Mitte September etwa 450 Millionen Kubikmeter amerikanisches LNG zur Lieferung an die Ukraine vertraglich vereinbart.

„Eine der wichtigsten Lieferquellen für uns ist heute das amerikanische LNG. Wir setzen dieses Projekt in Partnerschaft mit dem polnischen Staatskonzern ORLEN um. Dadurch können wir nicht nur unsere Gaslieferungen diversifizieren, sondern auch unsere strategische Zusammenarbeit stärken“, sagte der Vorsitzende von Naftohas, Serhij Koretskyj.