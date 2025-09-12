Die Ukraine wird über 17,6 GW an Kapazität für die Heizperiode verfügen - das Energieministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine wird 17,6 GW an Kapazität für die Heizperiode bereithalten.

Dies gab Energieministerin Svitlana Hrynchuk während eines Treffens der Anti-Krisen-Energie-Zentrale bekannt.

„Die Reparatur- und Wiederherstellungsarbeiten an den Kraftwerken sind im Gange, und 17,6 GW Kapazität werden für die Heizsaison bereitstehen. Es werden Ressourcenreserven angelegt, Ausrüstungsreserven gebildet und Notfallübungen durchgeführt“, sagte sie.

Außerdem wird der Schutz kritischer Infrastrukturen verstärkt und die dezentrale Stromerzeugung ausgebaut: 194 MW wurden in diesem Jahr bereits in Betrieb genommen, und mehr als 380 MW sind bis Ende des Jahres geplant. Es werden alle möglichen Szenarien durchgerechnet, um das Stromsystem so gut wie möglich auf den nächsten Winter vorzubereiten, sagte die Ministerin.

Sie betonte auch, dass die Energieunternehmen den Schutz kritischer Infrastrukturen verstärken und das Militär seine Verteidigung im Luftraum ausbaut. Die Ukraine erhält auch internationale Unterstützung, u.a. durch den Energy Support Fund, UNDP, EBRD, JICA und die Weltbank.

Um es kurz zu machen:

Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko sagte, dass der Bereitschaftsgrad der Infrastruktur in den Schlüsselsektoren für die Heizperiode bei über 80% liegt.