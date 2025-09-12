Der ukrainische Energiesektor wird 17,6 GW Kapazität für die Heizsaison vorbereiten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine wird 17,6 GW an Kapazität für die Heizperiode vorbereiten. Dies gab Energieministerin Swetlana Grintschuk während eines Treffens der Anti-Krisen-Energiezentrale bekannt, berichtet der Pressedienst des Ministeriums am Freitag, den 12. September.

„Die Reparatur- und Wiederherstellungsarbeiten an den Energieanlagen gehen weiter, 17,6 GW an Kapazität werden für die Belastung in der Heizperiode vorbereitet. Es werden Ressourcenreserven angesammelt, Ausrüstungsreserven gebildet und Notfallübungen durchgeführt“, erklärte sie.

Die Ministerin betonte auch, dass der Schutz kritischer Infrastrukturen gestärkt und die dezentrale Stromerzeugung ausgebaut wird: 194 MW wurden in diesem Jahr bereits in Betrieb genommen, und mehr als 380 MW sollen bis Ende des Jahres in Betrieb genommen werden. Es werden alle möglichen Szenarien ausgearbeitet, um das Energiesystem so gut wie möglich auf den nächsten Winter vorzubereiten.

Hrynchuk betonte, dass die Energieunternehmen den Schutz der kritischen Infrastrukturen verstärken, während das Militär die Verteidigung am Himmel verstärkt. Die Ukraine erhält auch internationale Unterstützung, insbesondere durch den Energy Support Fund, UNDP, EBRD, JICA und die Weltbank. Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Wärmeversorgung in der Ukraine neuen Regeln unterworfen sein wird. Sie sollen den Missbrauch durch Monopolisten, insbesondere durch Wärmeversorgungsunternehmen, verhindern. Derzeit liegt die Bereitschaft für die künftige Heizperiode in der Ukraine bei mehr als 80 Prozent.