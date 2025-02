Ukrenerho hat über die Situation im Energiesystem berichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Abschaltung von Haushaltsverbrauchern ist noch nicht geplant, aber der Energiesektor bittet die Bürger, während der Zeit der Einschränkungen für die Industrie nicht mehrere leistungsstarke Geräte gleichzeitig einzuschalten.

Der Stromverbrauch in der Ukraine steigt weiter an. Industrielle Verbraucher werden am Dienstag abgeschaltet, sagte Ukrenerho am 18. Februar.

„Der Stromverbrauch zeigt einen Aufwärtstrend. Heute, um 6:00 Uhr, lag er um 3% höher als am Vortag – Montag. Der Grund dafür ist das frostige Wetter im gesamten Gebiet der Ukraine“, heißt es in der Meldung.

Nach Angaben von Ukrenerho werden von 16:00 bis 19:00 Uhr zum Ausgleich des Energiesystems Maßnahmen zur Begrenzung der Kapazität für industrielle Verbraucher angewendet werden müssen. Es ist nicht geplant, die privaten Verbraucher abzuschalten, aber die Energietechniker bitten die Bürger, den Strom vorsichtig zu verbrauchen und während der Zeit der Einschränkungen für die Industrie nicht mehrere leistungsstarke Geräte gleichzeitig einzuschalten.

Das Unternehmen erinnerte daran, dass sich das Energiesystem weiterhin von den massiven russischen Raketen- und Drohnenangriffen erholt. Die Notsanierungsarbeiten an den Energieanlagen gehen weiter.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass es am 17. Dezember morgens in der Ukraine zu Notstromausfällen aufgrund der Folgen der russischen Angriffe auf Energieanlagen kam. Zunächst wurden die industriellen Verbraucher und Unternehmen abgeschaltet.