Ukrenerho rechnet am Freitag nicht mit Stromabschaltungen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Energieversorger riefen die Bürger dazu auf, leistungsstarke Elektrogeräte tagsüber – von 10:00 bis 15:00 Uhr – zu nutzen.

Für Freitag sind in der Ukraine keine Einschränkungen des Stromverbrauchs geplant. Dies teilte Ukrenerho am Donnerstag, dem 26. März, mit.

„Morgen … sind keine Maßnahmen zur Einschränkung des Verbrauchs vorgesehen“, heißt es in der Mitteilung.

Gleichzeitig riefen die Energieversorger die Bürger dazu auf, leistungsstarke Elektrogeräte zwischen 10:00 und 15:00 Uhr zu nutzen – genau zu dieser Zeit arbeiten Solarkraftwerke am produktivsten.

Zur Erinnerung: Am Donnerstagmorgen kam es in vier Regionen der Ukraine aufgrund neuer Angriffe der russischen Invasoren zu Stromausfällen. Am schwierigsten war die Lage in den Regionen Odessa und Tschernihiw, wo die vom Feind verursachten Schäden am größten sind.

In der Nacht ließen die Russen 153 Angriffsdrohnen über die Ukraine fliegen. Die Luftabwehrkräfte haben 130 davon abgeschossen.