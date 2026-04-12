Das Verteidigungsministerium hat erläutert, wie Frauen vorgehen sollen, die fälschlicherweise registriert wurden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Behörde versichert, dass alle Fehler bereits korrigiert werden und jeder Fall geklärt wird.

Das Verteidigungsministerium der Ukraine hat die Vorgehensweise für Frauen erläutert, deren Daten fälschlicherweise in das Wehrpflichtregister „Oberig“ eingetragen wurden. Dies teilte die Pressestelle des Ministeriums mit.

„Frauen, die nicht wehrpflichtig sind, aber fälschlicherweise in das Register „Oberig“ eingetragen wurden, werden bis Ende April daraus gestrichen“, heißt es in der Mitteilung.

Das Verteidigungsministerium wies darauf hin, dass es sich um ein punktuelles technisches Problem handelt und nicht um ein Massenphänomen.

„Die Mitteilung über eine Geldstrafe in der App ‚Reserv+‘ stellt in solchen Fällen keine administrative Sanktion dar und hat keine rechtlichen Konsequenzen“, erklärte das Ministerium.

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„Die Fehler werden bereits behoben, alle Fälle werden bis Ende April geklärt sein“, versicherte das Verteidigungsministerium.