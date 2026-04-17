Budanow warnte vor Versuchen Russlands, seine Truppenpräsenz in Transnistrien zu verstärken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Ukraine hat die Lage unter Kontrolle und ist bereit, auf jegliche Veränderungen der Lage in der Region zu reagieren.

Die russischen Behörden fürchten um ihre Truppenpräsenz in Transnistrien und wollen diese zumindest in gewisser Weise verstärken. Dies erklärte der Leiter des Präsidialamtes, Kyrylo Budanow, in einem Interview mit dem YouTube-Kanal „Malenkaja Strana“.

„Es gibt Geheimdienstinformationen, die darauf hindeuten, dass das russische Kommando nicht von seinen Plänen ablässt, seine Aktivitäten in Transnistrien zu intensivieren. Ich würde dies als einen Krieg der Ängste bezeichnen. Die Russen fürchten um ihre Truppen und wollen zumindest irgendwelche Maßnahmen ergreifen, um sie irgendwie zu verstärken, damit sie bereit sind, irgendwie zu reagieren, falls ihnen etwas zustößt“, sagte er.

Laut Budanow beobachtet die Ukraine die Lage und ist bereit zu reagieren. „Wir sehen und wissen von den Plänen, und wir sind auch verpflichtet zu reagieren. Das ist ein standardmäßiger militärischer Ansatz“, bemerkte der Leiter des Präsidialamtes.

Budanow bezeichnete zudem die russische Truppenkonzentration im nicht anerkannten Transnistrien als „zu schwach“. „Sie können sie nicht verstärken, und sie fürchten sich mehr vor ihnen“, sagte er.

Gleichzeitig äußerte der Leiter des Präsidialamtes Zweifel daran, dass Transnistrien „ohne einen einzigen Schuss“ unter Kontrolle gebracht werden könne.

„Ohne einen einzigen Schuss? Ich zum Beispiel glaube das nicht. Wenn man die Frage stellt, ob wir das schaffen können? Ja, wir können es, mit Schüssen, aber wir können es. Ich halte diese Frage jedoch für verfrüht“, sagte Budanow.