Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Eine 85-jährige Einwohnerin von Cherson starb nach der Detonation einer Munition, die sie mit nach Hause genommen hatte. Der Vorfall ereignete sich infolge von Beschuss mit Streumunition.

In Cherson kam eine 85-jährige Frau durch die Explosion einer Munition ums Leben, die sie mit nach Hause genommen hatte.

Quelle: : Leiter der Militärverwaltung der Oblast Cherson, Olexander Prokudin

Details: : Am Sonntag teilte Prokudin mit, dass im Stadtzentrum von Cherson die Leiche einer älteren Frau gefunden wurde, die durch feindlichen Beschuss tödliche Verletzungen erlitten hatte.

Später präzisierte er, dass die 85-jährige Frau eine nicht identifizierte Munition mit nach Hause gebracht hatte, die in ihren Händen detonierte. Durch die Explosion erlitt sie lebensgefährliche Verletzungen.

Zuvor hatten russische Invasoren das Viertel, in dem die Frau aus Cherson lebte, wiederholt mit Streumunition beschossen.