DTEK hat nach einem massiven Angriff die Stromversorgung für über 100.000 Familien wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Nach den nächtlichen Angriffen auf die Energieinfrastruktur hat DTEK Dnipro Grids die Stromversorgung in 102 Siedlungen in der Region wiederhergestellt, wo mehr als 100.000 Haushalte ohne Strom waren.

Dies wurde von DTEK berichtet.

Als Folge der russischen Angriffe gegen Mitternacht und um 01:00 Uhr fiel in drei Bezirken der Region Dnipro der Strom aus. Sobald es die Sicherheitslage zuließ, begannen die Ingenieure der Elektrizitätswerke mit Notreparaturarbeiten. Um 4:25 Uhr waren alle kritischen Einrichtungen und die meisten Haushalte wieder mit Strom versorgt.

Insgesamt konnten 102,5 Tausend Haushalte innerhalb von 24 Stunden wieder mit Strom versorgt werden. Am Morgen des 15. Oktober waren weitere 12,6 Tausend Haushalte ohne Strom, und die Spezialisten arbeiteten weiter.

Am 15. Oktober waren infolge neuer russischer Angriffe einige Verbraucher in mehreren Regionen ohne Strom, während der Verbrauch um 4% anstieg.