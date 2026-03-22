In einem Supermarkt in Tschernihiw ist es zu einer Explosion gekommen, es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In einem „ATB“-Supermarkt in Tschernihiw ist ein unbekannter Gegenstand explodiert; vier Personen wurden verletzt, die Rettungskräfte sind vor Ort.

Am 22. März kam es in einem Supermarkt in Tschernihiw zur Explosion eines unbekannten Gegenstands; mehrere Menschen wurden verletzt.

Quelle: : Dmitri Bryzhynskyj, Leiter der Militärverwaltung der Stadt Tschernihiw

Details: : Es wird darauf hingewiesen, dass es sich um den „ATB“-Supermarkt in der Lotnaja-Straße handelt.

Derzeit ist noch unklar, was explodiert ist.

Vier Personen wurden verletzt und befinden sich im Krankenhaus. Die Rettungsdienste sind vor Ort im Einsatz, teilte die städtische Militärverwaltung mit.

Zur Erinnerung: : In Tscherkassy kam es zu einer Explosion, bei der nach vorläufigen Angaben eine Person ums Leben kam.

Später wurde bekannt, dass ein 31-jähriger Anwohner ums Leben kam, als er eine Granate am Eingang eines Wohnhauses zur Explosion brachte.