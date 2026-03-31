In einer der größten Städte der Ukraine wird eine höhere Höchstgeschwindigkeit erlaubt sein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Vom 1. April bis zum 1. November wird die Geschwindigkeitsbegrenzung auf bestimmten Abschnitten in Dnipro auf 70 km/h angehoben.

Dies wurde im Telegram-Kanal der ukrainischen Verkehrspolizei bekannt gegeben.

Liste der Abschnitte in Dnipro, auf denen die Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h gilt:

Straße Naberezhna Zavodska, ausgenommen:

200 m auf beiden Seiten der Kreuzung mit der Akademika-Pawlowa-Straße;

Von der Ausfahrt der Schlackehalde bis zur Wende zur Kaidatsky-Brücke;

50 m auf beiden Seiten der ungeregelten Fußgängerüberwege im Bereich der Kreuzungen mit der Fatima-Gafurova-Straße und der Metrobudivska-Straße;

Straße Naberezhna Peremohy (von der Straße Yaruzhna bis zur Straße Kosmichna);

Straße nach Saporischschja (von der Shinnaja-Straße bis zur Aeroportivska-Straße);

Donezk-Straße (von der Kreuzung mit der Berezinska-Straße bis zur Stadtgrenze);

Soniachnaja-Naberezhnaja-Straße (von der Kreuzung mit der Lyubarskogo-Straße bis zur Ust-Samarskij-Brücke, ausgenommen Abschnitte von 50 m vor ungeregelten Fußgängerüberwegen);

Die Zentralbrücke;

Die Kaidatsky-Brücke.

An diesen Stellen werden die automatischen Geschwindigkeitsmesskameras ebenfalls auf die jeweils geltende Geschwindigkeitsbegrenzung eingestellt.