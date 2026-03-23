Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die ausschließliche Ausrichtung auf die kalendarische Lebensdauer bei der Ausmusterung von Waggons birgt die Gefahr, die Probleme im Schienenverkehr zu verschärfen. Die Ausmusterung von Güterwaggons ausschließlich aufgrund ihres kalendarischen Alters könnte die bereits bestehenden Probleme in der Schienenlogistik verschärfen, insbesondere den Mangel an Rollmaterial, die Zunahme von Stillstandszeiten und Transportverzögerungen.

Wie RBK Ukrajina berichtet, wurde dies bei einem Treffen der Leitung des Güterverkehrszweigs von „Ukrsalisnyzja“ mit den Verladern erörtert.