Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Gesamtverluste des Gegners im Kampf beliefen sich vom 24.02.22 bis zum 21.06.26 auf schätzungsweise etwa 1.391.950 Personen.

Die ukrainischen Streitkräfte haben in den vergangenen 24 Stunden weitere 1.290 russische Besatzer unschädlich gemacht und 8 feindliche Panzer sowie 93 Artilleriesysteme zerstört. Dies teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am 21. Juni mit.

Die gesamten Kampfverluste des Feindes vom 24.02.22 bis zum 21.06.26 beliefen sich schätzungsweise auf etwa 1.391.1950 Personen.

Insgesamt wurden seit Kriegsbeginn:

Im Gebiet von Malaja Tokmachka in der Oblast Saporischschja und zerstörten dort mehr als 30 Einheiten feindlicher Technik.