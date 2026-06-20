Im besetzten Kernkraftwerk Saporischschja kam es zum 20: Stromausfall

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 20. Juni war das Kernkraftwerk Saporischschja aufgrund von Beschuss erneut ohne externe Stromversorgung – so das Energieministerium.

Das besetzte Kernkraftwerk Saporischschja war am 20. Juni zum zwanzigsten Mal seit Beginn der groß angelegten russischen Invasion in der Ukraine ohne externe Stromversorgung.

Quelle: : Energieministerium, Energoatom

Details: : Es wird darauf hingewiesen, dass das Kraftwerk aufgrund der militärischen Aktionen der Russischen Föderation die Versorgung über die Stromübertragungsleitung „Ferosplavna-1“ (330 kV) verloren hat.

Nach dem Vorfall wurden die Notstrom-Dieselgeneratoren automatisch gestartet, um die Notstromversorgung für die Kühlung des Reaktorkerns sowie die Aufrechterhaltung anderer lebenswichtiger Funktionen der nuklearen Sicherheit am Standort sicherzustellen.

Aktualisiert: : Energoatom teilte mit, dass um 17:50 Uhr die externe Stromversorgung des vorübergehend besetzten Kernkraftwerks Saporischschja wiederhergestellt wurde.

Derzeit wird der Eigenbedarf des Kraftwerks über eine 330-kV-Freileitung gedeckt.