Generalstab: Die ukrainischen Streitkräfte haben eine „Bastion“-Raketenabschussrampe auf der besetzten Krim getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Verteidigungskräfte haben den russischen „Bastion“ auf der Krim sowie Stellungen der russischen Streitkräfte in anderen besetzten Gebieten getroffen.

Die Verteidigungskräfte haben eine russische Abschussrampe des Küstenraketenkomplexes „Bastion“ in der vorübergehend besetzten Krim getroffen und zudem Kommandostellen sowie Truppenkonzentrationsgebiete der russischen Streitkräfte in anderen besetzten Gebieten angegriffen.

Quelle: : Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in den sozialen Netzwerken

Details: : Es wird berichtet, dass Einheiten der ukrainischen Verteidigungskräfte in der Nacht zum 24. März eine Reihe wichtiger militärischer Objekte des russischen Aggressors getroffen haben.

Insbesondere wurde eine Abschussrampe des Küstenraketenkomplexes „Bastion“ im Dorf Aktachi im Bezirk Bachtschissarai auf der Krim getroffen.

Ebenfalls getroffen wurden feindliche Konzentrationsgebiete in der Ortschaft Velyka Novosilka im Gebiet Donezk, in Khoroshe im Gebiet Luhansk sowie im Dorf Novozlatopil im Gebiet Saporischschja.

Darüber hinaus wurden in Nowoslatopil und Welika Novosilka eine russische Reparaturabteilung sowie eine UAV-Kommandozentrale getroffen.

Der Generalstab fügte hinzu, dass das Ausmaß der verursachten Schäden und die Verluste des Gegners derzeit ermittelt werden.

Vorgeschichte: Am 23. Februar griffen ukrainische Truppen ein Gebiet an, in dem sich eine Raketeneinheit, logistische Einrichtungen und Kommandostellen des Gegners in den vorübergehend besetzten Gebieten konzentrierten. Insbesondere griffen sie auf der Krim das Sammelgebiet einer Raketeneinheit der 15. separaten Küstenraketenbrigade der Schwarzmeerflotte der Russischen Föderation an, die mit dem Raketenkomplex „Bastion“ ausgerüstet ist.