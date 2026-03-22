In der gesamten Ukraine wurden die Stromabschaltungen wieder aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Hauptgrund für die Wiedereinführung der Stromabschaltpläne sind die Folgen der russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen.

Am Montag gelten in allen Regionen der Ukraine Stromabschaltpläne. Dies teilte Ukrenerho am Sonntag, dem 22. März, mit.

„Morgen … werden in allen Regionen der Ukraine von 17:00 bis 22:00 Uhr stündliche Stromabschaltungen und Leistungsbegrenzungen (für industrielle Verbraucher) gelten“, heißt es in der Mitteilung.

Ukrenerho wies darauf hin, dass der Grund für die Einführung dieser Einschränkungsmaßnahmen die Folgen der vorangegangenen russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen seien. Die Lage im Stromnetz kann sich ändern. Daher sollten die Bürger die Zeiten und den Umfang der Stromabschaltungen auf den offiziellen Seiten der regionalen Energieversorger verfolgen.

„Wenn die Stromversorgung planmäßig wiederhergestellt wird, gehen Sie bitte sparsam damit um“, appellierten die Energieversorger.

Zur Erinnerung: Infolge des Angriffs der russischen Angreifer ist ein Großteil der Region Tschernihiw ohne Strom.