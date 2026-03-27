Großbritannien stellt ein Sofort-Hilfspaket zur Stärkung der ukrainischen Luftabwehr bereit

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Insgesamt hat London in den letzten zwei Monaten 600 Millionen Pfund Sterling für die Luftabwehr der Ukraine bereitgestellt. Großbritannien stellt dringend zusätzliche 115 Millionen Euro zur Unterstützung der ukrainischen Luftabwehr bereit. Die Mittel sollen zum Schutz von Städten und kritischer Infrastruktur vor russischen Angriffen verwendet werden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die offizielle Website des britischen Verteidigungsministeriums.