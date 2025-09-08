In Krementschuk wurde ein provisorischer Übergang über den Dnjepr eingerichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Eine Brücke über den Fluss wurde durch einen russischen Drohnenangriff beschädigt, der Verkehr ist blockiert und die Reparaturarbeiten sind im Gange.

Rettungskräfte haben in der Stadt Krementschuk im Gebiet Poltawa eine provisorische Überquerung des Dnjepr für die Dauer der Notreparaturarbeiten an der Krukivsky-Brücke organisiert. Darüber berichtete der Pressedienst des staatlichen Rettungsdienstes am Montag, den 8. September.

„Die Brücke über den Fluss ist durch den Angriff russischer Drohnen beschädigt, der Verkehr ist blockiert – es gibt dringende Reparaturen. Die Rettungskräfte helfen den Bewohnern, ans andere Ufer zu gelangen. Unter ihnen sind auch eine Frau und ein Kind, die dringend medizinische Hilfe benötigen“, heißt es in der Nachricht.

Die Krukiv-Straßen- und Eisenbahnbrücke ist die einzige, die die Teile des rechten und des linken Ufers von Krementschuk miteinander verbindet. Die nächstgelegene Brücke befindet sich 12 km entfernt in der Nachbarstadt Svetlovodsk.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass russische Truppen in der Nacht des 8. September die Verkehrsinfrastruktur von Krementschuk angegriffen und versucht haben, die Dnjepr-Überquerung zu beschädigen. Der Straßenbelag auf der Kryukivskyj-Brücke wurde beschädigt.