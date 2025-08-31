Die Löscharbeiten dauerten 4 Tage: Putins Palast brannte während einer Chinareise fast nieder

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Nähe des so genannten „Palastes“ des russischen Diktators Wladimir Putin in der Nähe von Gelendzhik ist nach dem Absturz einer Drohne ein Großbrand ausgebrochen. Das Feuer konnte erst nach vier Tagen gelöscht werden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Muduza.

Der Gouverneur der Region Krasnodar, Veniamin Kondratieff, sagte, dass ein Feuer in der Nähe von Gelendzhik in der Region Krasnodar gelöscht worden sei, das durch einen Drohnenabsturz wenige Kilometer von Putins Palast entfernt verursacht worden war.

Kondratieff zufolge wurde das Feuer von mehr als 500 Menschen in vier Tagen gelöscht. Die Feuerwehrleute setzten 100 Geräte ein, darunter zwei Mi-8-Hubschrauber.

Die Drohne stürzte Berichten zufolge am Morgen des 28. August in der Nähe des Dorfes Krynitsa ab, das weniger als 10 Kilometer von Kap Idokopas entfernt ist, wo sich Putins „Palast“ befindet.

Infolge des Brandes waren mehr als 20 Menschen am Ufer gestrandet und wurden evakuiert.

Die Zeitung berichtet, dass Putin angesichts der häufigen Drohnenangriffe auf die Küste der Region Krasnodar praktisch nicht mehr nach Sotschi fliegt. Er besuchte seine offizielle Residenz, Bocharov Ruchei, zuletzt im März 2024.

Es ist erwähnenswert, dass der russische Diktator Wladimir Putin derzeit zu einem viertägigen Besuch in China weilt.

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat den Diktator zur Teilnahme an einer Parade anlässlich des Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkriegs eingeladen.

Am 28. August wurde berichtet, dass in der Nähe von Putins Palast in Gelendzhik nach einem Drohnenangriff ein Waldbrand auf einer Fläche von 3,2 Hektar ausgebrochen ist.