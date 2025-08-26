Das Ministerkabinett hat neue Zuschüsse für kreative Unternehmen eingeführt: bis zu 1 Million Hrywnja können vergeben werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Kreative Unternehmen in der Ukraine können Zuschüsse von bis zu 1 Mio. Hrywnja erhalten. Die Regierung hat besondere Bedingungen im Rahmen des Programms Vlasna Sprava eingeführt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den ukrainischen Ministerpräsident Julija Swyrydenko auf Telegram.

Nach Angaben der Ministerpräsidentin können kreative Unternehmer nun folgende Zuschüsse erhalten:

uAH 100.000 für Freiberufler-Einzelunternehmer;

Hrywnja 200.000 für Unternehmen, die 1 Arbeitsplatz schaffen;

Hrywnja 500.000 für

Unternehmen, die

2 Arbeitsplätze schaffen und 70/30 kofinanzieren;

Hrywnja 1 Million für Unternehmen, die 4 Arbeitsplätze schaffen und 70/30 kofinanzieren. Dieses Programm umfasst insbesondere

film- und Videoindustrie,

Bibliotheken,

Museen,

Theater

, Architektur,

Design,

Medien,

Fotografie

, Spiele- und Softwareentwicklung

, PR und Werbung,

individuelle künstlerische Aktivitäten wie die Herstellung einzigartiger Volkskunstprodukte. 28.000 Ukrainer haben laut Swyrydenko in den drei Jahren des Programms Vlasna Sprava Zuschüsse für die Gründung oder den Ausbau ihrer Unternehmen erhalten. Gleichzeitig erhielten die Kämpfer mehr als 2.000 Zuschüsse.

Zuschüsse für Bildung

Zur Erinnerung: Die Ukraine gewährt auch Stipendien für die Ausbildung von Studenten.

Diese finanzielle Unterstützung deckt teilweise oder vollständig die Kosten für das Studium im Rahmen eines Vertrags.

Lesen Sie mehr über das Programm in dem Artikel von RBK Ukrajina.