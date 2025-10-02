Nach den russischen Angriffen kommt es in mehreren Regionen zu Stromausfällen, wobei die Situation in den Regionen Sumy und Tschernihiw am schwierigsten ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Seit dem Morgen des 2. Oktober haben die Verbraucher in mehreren Regionen infolge der Angriffe durch feindliche Drohnenangriffe keinen Strom mehr. Am schwierigsten ist die Lage in den Regionen Sumy und Tschernihiw.

Dies teilte das Energieministerium mit.

„Die Energietechniker tun alles, um die Stromversorgung so schnell wie möglich wiederherzustellen. Vorrangig geht es darum, kritische Infrastrukturen und Haushalte mit Strom zu versorgen“, so das Ministerium.

Die Reparatur- und Wiederherstellungsarbeiten an den durch den Beschuss beschädigten Energieinfrastruktureinrichtungen sind im Gange. Es wird eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um den stabilen Betrieb des Stromnetzes zu gewährleisten.

Seit dem 2. Oktober wurde der Stromverbrauch in einigen Regionen eingeschränkt, so die Agentur.

Zur Wiederholung:

Am Mittwoch, den 1. Oktober, meldete der Bürgermeister von Slawutytsch, dass die Stadt nach einem russischen Angriff auf ein Umspannwerk keinen Strom hatte.

In Konotop wurden die Strom- und Wasserversorgung aufgrund russischer Angriffe auf das Energiesystem unterbrochen.