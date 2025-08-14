FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Ein neuer Stamm des Nimbus-Coronavirus wurde in der Ukraine bestätigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.netBildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

Insgesamt wurden bisher 38 Fälle von Stratus und ein Fall von Nimbus in der Ukraine bestätigt.

Die Ukraine hat Fälle von neuen Subvarianten des Coronavirus – Nimbus und Stratus – bestätigt. Dies teilte der Pressedienst des Gesundheitsministeriums am Donnerstag, den 14. August mit.

„Sowohl die Subvariante Nimbus (NB.1.8.1) als auch die Subvariante Stratus (XFG) sind derzeit weltweit verbreitet. Es handelt sich um neue Mutationen des Omicron-Stammes. Insgesamt sind in der Ukraine 38 Fälle der Subvariante Stratus und ein Fall von Nimbus bestätigt worden“, so das Ministerium.

Nach Angaben des Zentrums für öffentliche Gesundheit der Ukraine wurde zwischen dem 4. und 10. August COVID-19 bei 1.197 Ukrainern bestätigt.

Wie bereits erwähnt, wird vor dem Hintergrund des saisonalen Anstiegs des Auftretens der Krankheit weiterhin eine Impfung für Menschen mit dem Risiko eines schweren Verlaufs von COVID-19 empfohlen.

Die Nachricht erinnerte daran, dass in der Ukraine jetzt Omicron-spezifischer Impfstoff verwendet wird, der zum Schutz gegen die Omicron-Variante des Coronavirus SARS-CoV-2 und seine Untervarianten, die in der Welt zirkulieren, angepasst ist.

Erinnern Sie sich daran, dass während der vier Jahre der COVID-19-Pandemie 2,5 Millionen Menschen durch Impfstoffe gerettet wurden.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 236

Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Vielleicht sollten Sie eine Spende in Betracht ziehen.
Diskussionen zu diesem Artikel und anderen Themen finden Sie auch im Forum.

Benachrichtigungen über neue Beiträge gibt es per Bluesky, Facebook, Google News, Mastodon, Telegram, X (ehemals Twitter), VK, RSS und täglich oder wöchentlich per E-Mail.

Artikel bewerten:

Rating: 5.0/7 (bei 1 abgegebenen Bewertung)

Mit dem Thema verbundene Stichworte:

Diese Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren:

Kommentare

Den ersten Kommentar im Forum schreiben

Neueste Beiträge

Aktuelle Umfrage

Werden die von Trump eingeleiteten Friedensgespräche erfolgreich sein?
Interview

zum Ergebnis
Frühere Umfragen
Kiewer/Kyjiwer Sonntagsstammtisch - Regelmäßiges Treffen von Deutschsprachigen in Kiew/Kyjiw

Karikaturen

Andrij Makarenko: Russische Hilfe für Italien

Wetterbericht

Für Details mit dem Mauszeiger über das zugehörige Icon gehen
Kyjiw (Kiew)28 °C  Ushhorod31 °C  
Lwiw (Lemberg)29 °C  Iwano-Frankiwsk29 °C  
Rachiw26 °C  Jassinja27 °C  
Ternopil29 °C  Tscherniwzi (Czernowitz)29 °C  
Luzk32 °C  Riwne31 °C  
Chmelnyzkyj26 °C  Winnyzja27 °C  
Schytomyr25 °C  Tschernihiw (Tschernigow)26 °C  
Tscherkassy26 °C  Kropywnyzkyj (Kirowograd)29 °C  
Poltawa28 °C  Sumy25 °C  
Odessa25 °C  Mykolajiw (Nikolajew)29 °C  
Cherson29 °C  Charkiw (Charkow)27 °C  
Krywyj Rih (Kriwoj Rog)28 °C  Saporischschja (Saporoschje)30 °C  
Dnipro (Dnepropetrowsk)28 °C  Donezk28 °C  
Luhansk (Lugansk)28 °C  Simferopol28 °C  
Sewastopol28 °C  Jalta27 °C  
Daten von OpenWeatherMap.org

Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum

Forumsdiskussionen

bernhard1945 in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Ich bin vor 3 Wochen aus Ukraine ausgereist – wie immer über Uhryniw-Dolhobyczów. Montag-Nachmittag, 2 - 3 Autos vor mir. Viertelstunde bei den Ukrainern, halbe Stunde bei den Polen, die nehmen sich...“

Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Hallo meine lieben FK, hab es schon wieder getan. Bin in die Ukraine gedüst und mache Urlaub in Luzk. Daher heute wieder über den Grenzübergang Zosin/Ustyluh "rüber gemacht ". 6 Uhr am Morgen angekommen....“

volontaer45 in Allgemeines Diskussionsforum • Re: Kann das alles sein? Ein Hilferuf…

„Finger weg, du gerätst in eine Russenfalle!“

Tombi in Allgemeines Diskussionsforum • Re: Kann das alles sein? Ein Hilferuf…

„Man Will dich abzocken: ein ukrainischer pass kostet 856 hrwyna = 18 euro, Einn russischer liegt im gleichen bereich. Kannst auch gleich an die Miliz ueberweisen, oder frag 'sie' n'ach Putins Spendenkonto....“