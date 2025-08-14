Ein neuer Stamm des Nimbus-Coronavirus wurde in der Ukraine bestätigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Insgesamt wurden bisher 38 Fälle von Stratus und ein Fall von Nimbus in der Ukraine bestätigt.

Die Ukraine hat Fälle von neuen Subvarianten des Coronavirus – Nimbus und Stratus – bestätigt. Dies teilte der Pressedienst des Gesundheitsministeriums am Donnerstag, den 14. August mit.

„Sowohl die Subvariante Nimbus (NB.1.8.1) als auch die Subvariante Stratus (XFG) sind derzeit weltweit verbreitet. Es handelt sich um neue Mutationen des Omicron-Stammes. Insgesamt sind in der Ukraine 38 Fälle der Subvariante Stratus und ein Fall von Nimbus bestätigt worden“, so das Ministerium.

Nach Angaben des Zentrums für öffentliche Gesundheit der Ukraine wurde zwischen dem 4. und 10. August COVID-19 bei 1.197 Ukrainern bestätigt.

Wie bereits erwähnt, wird vor dem Hintergrund des saisonalen Anstiegs des Auftretens der Krankheit weiterhin eine Impfung für Menschen mit dem Risiko eines schweren Verlaufs von COVID-19 empfohlen.

Die Nachricht erinnerte daran, dass in der Ukraine jetzt Omicron-spezifischer Impfstoff verwendet wird, der zum Schutz gegen die Omicron-Variante des Coronavirus SARS-CoV-2 und seine Untervarianten, die in der Welt zirkulieren, angepasst ist.

Erinnern Sie sich daran, dass während der vier Jahre der COVID-19-Pandemie 2,5 Millionen Menschen durch Impfstoffe gerettet wurden.