Die Regierung hat zusätzliche Milliarden für Gasimporte für die Heizperiode bereitgestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Ministerkabinett der Ukraine hat beschlossen, zusätzliche 8,4 Milliarden Hrywnja für Gasimporte in der Heizsaison 2025-2026 bereitzustellen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag der ukrainischen Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko.

„Diese Entscheidung ist Teil der Vorbereitungen für den Winter angesichts des Beschusses. Die Ukraine braucht mehr Gas für eine stabile Heizperiode. Schließlich haben wir durch die massiven russischen Angriffe auf die Gasinfrastruktur vorübergehend unsere eigene Produktion verloren“, schrieb Swyrydenko.

Ihr zufolge wird der Kauf von zusätzlichem Gas die Zuverlässigkeit der Versorgung der Haushalte angesichts des russischen Terrorismus gegen den ukrainischen Energiesektor erhöhen.

„Die Regierung und Naftohas tun alles Notwendige, um eine stabile Heizperiode in der Ukraine zu gewährleisten“, versicherte die Ministerpräsidentin.