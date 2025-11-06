Russen greifen Kamianske in der Region Dnipropetrowsk an: Brände wüten, 8 Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Stadt Kamianske in der Region Dnipro sind als Folge eines russischen Drohnenangriffs acht Menschen verletzt worden und mehrere Brände ausgebrochen.

Quelle: Amtierender Leiter der regionalen Militärverwaltung Vladyslav Haivanenko auf Facebook

Direkte Ansprache des Chefs der Region: „Der Feind hat Kamianske massiv mit Drohnen angegriffen. Acht Menschen wurden verletzt. In der Stadt sind mehrere Brände ausgebrochen. Das Dach und die Decken in einem der Eingänge eines vierstöckigen Gebäudes wurden teilweise zerstört.“

Einzelheiten: Darüber hinaus wurden die Infrastruktur der Stadt, das Transportunternehmen und Autos beschädigt.

Die Russen griffen auch die Gemeinde Petropavlivka im Bezirk Synelnyk mit einer Drohne an, und ein Gebäude eines Versorgungsunternehmens stand in Flammen.

Die Angreifer beschossen den Bezirk Nikopol mit Artillerie und FPV-Drohnen. Auch in Nikopol und der Gemeinde Pokrovske gab es Schäden: ein fünfstöckiges Gebäude, ein Privathaus und eine Stromleitung wurden beschädigt.

Nach Angaben von Haivanenko haben die Verteidiger des Himmels 13 russische Drohnen über der Region zerstört.