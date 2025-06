Russen greifen kritische Infrastruktur in Saporischschja an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum 1. Juni griffen Russen kritische Infrastruktur und private Gebäude in Saporischschja an und verletzten dabei eine Frau.

Quelle: Ivan Fedorow, Leiter der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja

Einzelheiten: Fedorow schrieb: „Explosionen in der Region Saporischschja!“

Er forderte die Anwohner auf, sich an sicheren Orten aufzuhalten.

Aktualisiert: Um 4:11 Uhr meldete Fedorow erneut Explosionen in der Region Saporischschja.

Gegen 5 Uhr morgens sagte Fedorow, der Feind habe eine kritische Infrastruktureinrichtung in Saporischschja angegriffen.

Folgen des feindlichen Angriffs auf Saporischschja. Video: Ivan Fedorow pic.twitter.com/zZZouPkIyK

- Ukrajinska Prawda ✌️ (@ukrpravda_news) June 1, 2025 Der Angriff hat das Verwaltungsgebäude teilweise zerstört und einen Brand auf dem Gelände verursacht.

Später stellte Fedorow klar, dass die Russen Saporischschja mit mindestens sieben Schaheds angegriffen haben.

Eine Frau wurde bei dem Angriff verletzt.

Darüber hinaus wurden kritische Infrastruktur und Privathäuser beschädigt.

Direkte Rede: Fedorowa: „Die Russen haben ein privates Gebäude angegriffen. Ein Haus wurde beschädigt.

Kritische Infrastruktureinrichtungen wurden ebenfalls beschädigt. Es gab dort Brände.

Eine Frau wurde bei dem Angriff verletzt. Sie wird derzeit medizinisch versorgt.“