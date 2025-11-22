Russen griffen Saporischschja an: es gibt Verletzte, ein Geschäft und Häuser wurden beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Saporischschja wurden bei russischem Beschuss mindestens 5 Menschen verletzt, ein Geschäft und Häuser beschädigt. Die Verletzten werden behandelt.

Am Samstagabend beschossen russische Truppen Saporischschja und verletzten dabei mindestens 5 Menschen.

Quelle: Leiter der staatlichen Regionalverwaltung von Saporischschja Ivan Fedorow in Telegram

Direkte Ansprache: „Mindestens 5 Menschen wurden durch den russischen Angriff auf Saporischschja verletzt.

Der Feind hat erneut auf das regionale Zentrum geschossen. Ein Geschäft und benachbarte Häuser wurden beschädigt. Allen Opfern wird bereits geholfen.“

Einzelheiten: Zuvor hatte Fedorow von einem drohenden Raketenangriff und anschließenden Explosionen in der Region Saporischschja berichtet.

Aktualisiert: Später stellte Fedorow klar, dass fünf Menschen verletzt wurden: zwei Männer und drei Frauen, von denen sich eine in ernstem Zustand befindet.