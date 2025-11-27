Die Russen haben die Region Dnipropetrowsk angegriffen: 3 Verletzte, Brände wüten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Durch russische Drohnen- und Artillerieangriffe in der Region Dnipro am Abend des 26. November und in der Nacht zum 27. November wurden drei Menschen verletzt und es brachen Brände aus.

Quelle: Amtierender Leiter der regionalen Militärverwaltung Vladyslav Haivanenko auf Telegram

Direkte Ansprache des Chefs der Region: „Der Angreifer hat die Gemeinden Mykolajiwska und Dubovykivska im Bezirk Sinelnykivskyj mit einer Drohne angegriffen. Eine 67-jährige Frau und ein 71-jähriger Mann wurden verwundet. Sie befinden sich in einem mittelschweren Zustand im Krankenhaus.“

Einzelheiten: Infolge des feindlichen Angriffs brannten ein Geschäft, ein Anbau an das Haus, eine Sommerküche, eine Garage, ein Auto und ein Pavillon. Ein Haus wurde zerstört, und auch der Kindergarten und die Infrastruktur wurden beschädigt.

Ein weiterer 50-jähriger Mann wurde bei dem abendlichen Angriff auf Marhanez verletzt.

Die Angreifer beschossen Nikopol mit Artillerie.

Laut Haivanenko haben die Verteidiger des Himmels 3 UAVs in der Region Dnipro zerstört.