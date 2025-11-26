Die Russische Föderation hat den Energiesektor in den Regionen Donezk und Charkiw angegriffen und in drei Regionen Stromausfälle verursacht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der Feind griff die Energieinfrastruktur der Regionen Donezk und Charkiw an. Notreparaturen sind im Gange.

Dies teilte das Energieministerium mit.

In den Regionen Charkiw, Sumy und Poltawa wurden Notstromausfälle eingeleitet, um die Situation im Stromnetz zu stabilisieren.

„Wir bitten die Verbraucher dringend, den Strom den ganzen Tag über rationell zu nutzen, insbesondere während der Spitzenverbrauchszeiten am Morgen und am Abend. Dies trägt dazu bei, die Belastung des Systems zu verringern“, so die Agentur.

Zur Wiederholung:

Am Mittwoch, den 26. November, werden in den meisten Regionen der Ukraine Stromausfälle verhängt.