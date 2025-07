Russischer Angriff auf eine medizinische Einrichtung in der Region Cherson: Leiche einer Frau unter den Trümmern gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Bilozerka in der Region Cherson fanden Rettungskräfte die Leiche einer Frau unter den Trümmern einer medizinischen Einrichtung, die am Morgen des 11. Juli von der russischen Armee getroffen wurde. Drei weitere Menschen wurden verletzt.

Quelle: Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson Olexander Prokudin

Direkte Ansprache: „Wir haben vom Tod einer Bewohnerin von Bilozerka durch den morgendlichen russischen Beschuss einer Gesundheitseinrichtung erfahren.

Unter den Trümmern wurde die Leiche einer ermordeten Frau gefunden, die derzeit von den zuständigen Stellen identifiziert wird. Mein Beileid an die Familie und Freunde.“

Einzelheiten: Es wird darauf hingewiesen, dass ein Patient und zwei Mitarbeiter der medizinischen Einrichtung bei diesem feindlichen Angriff ebenfalls verletzt wurden.

Was zuvor geschah: .*