In Ternopil stieg die Zahl der Opfer auf 28: eine weitere Leiche wurde geborgen

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Rettungskräfte meldeten außerdem 94 Verletzte und 16 vermisste Personen.

In Ternopil ist die Zahl der Opfer des russischen Raketenangriffs vom 19. November auf 28 Menschen gestiegen. Der Rettungsdienst berichtet, dass eine weitere Leiche unter den Trümmern eines mehrstöckigen Gebäudes gefunden wurde. Darüber informiert der Staatliche Dienst der Ukraine für Notfallsituationen (SSES) im Telegram-Kanal.

Rettungskräfte haben den Leichnam am Abend des 20. November geborgen, aber seine Identität ist noch nicht geklärt. Nach Angaben des Staatlichen Dienstes für Notfallsituationen beläuft sich die Zahl der Opfer des feindlichen Angriffs nun auf 28 Personen, darunter drei Kinder. Außerdem gibt es 94 Verletzte und 16 Menschen, die als vermisst gelten.