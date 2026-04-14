Die Ukraine und Norwegen haben eine Erklärung über eine Partnerschaft im Verteidigungsbereich unterzeichnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Ukraine und Norwegen haben Verhandlungen über einen Drohnen-Deal mit Norwegen aufgenommen; die Teams werden nun an den Einzelheiten arbeiten.

Präsident Wolodymyr Selenskyj und der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre unterzeichneten am 14. April in Oslo eine Erklärung über eine Verteidigungspartnerschaft. Die Unterzeichnung wurde vom YouTube-Kanal des Präsidialamtes übertragen.

„Heute haben wir ein Drohnenabkommen mit Norwegen auf den Weg gebracht; unsere Teams werden nun an den Details arbeiten. Wir konzentrieren uns auch auf unsere gemeinsamen Produktionsprojekte, die bereits laufen. Wir müssen sie stärken“, erklärte Selenskyj nach der Unterzeichnung der Erklärung.

Zudem bedankte er sich für die umfangreichen Beiträge dieses Landes zum PURL-Programm, die vor allem die Verteidigungsfähigkeit der ukrainischen Luftabwehr stärken, da aus den Mitteln dieses Programms amerikanische PAC-2- und PAC-3-Raketen für die Patriot-Systeme gekauft werden können, die ballistische Raketen abfangen können.

Separat dankte Selenskyj Norwegen für die Unterstützung des ukrainischen Energiesektors.

Zur Erinnerung: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj traf am 14. April in der norwegischen Hauptstadt Oslo ein.

Zuvor hatte Selenskyj mitgeteilt, dass Deutschland und die Ukraine zehn Abkommen auf verschiedenen Ebenen unterzeichnet hätten.