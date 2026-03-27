Ukrenerho hat die Stromabschaltungen am Wochenende abgesagt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Energieversorger bitten die Bürger, leistungsstarke Elektrogeräte tagsüber – von 10:00 bis 15:00 Uhr – zu nutzen.

Am Samstag sind in der Ukraine keine Einschränkungen des Stromverbrauchs für die Bevölkerung und die Industrie geplant. Dies teilte Ukrenerho am Freitag, dem 27. März, mit.

„Morgen … sind keine Maßnahmen zur Einschränkung des Verbrauchs geplant“, heißt es in der Mitteilung.

Gleichzeitig riefen die Energieversorger die Bürger dazu auf, leistungsstarke Elektrogeräte zwischen 10:00 und 15:00 Uhr zu nutzen – genau zu dieser Zeit arbeiten Solarkraftwerke am produktivsten.

Zur Erinnerung: Am Freitagmorgen kam es in zwei Regionen der Ukraine aufgrund neuer Angriffe der russischen Invasoren zu Stromausfällen.