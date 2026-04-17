Auf dem ukrainischen Markt sind die Preise für Gurken eingebrochen: Wie viel kosten sie?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Ukrainische Gewächshausbetriebe liefern Gurken zu Preisen von höchstens 90–145 Hrywnja/kg aus, was im Durchschnitt 21 % günstiger ist als in der Vorwoche.

Dies geht aus den Daten der täglichen Marktbeobachtung des Projekts EastFruit hervor.

Wie Analysten anmerken, ist die Zunahme der Ernteerträge in den Gewächshausbetrieben vor dem Hintergrund einer anhaltend verhaltenen Nachfrage der Hauptgrund für den Preisrückgang.

Gleichzeitig melden große Gewächshausbetriebe erhebliche Lagerbestände, da das durchschnittliche wöchentliche Erntevolumen in den Gewächshäusern weiter zunimmt. Um eine Anhäufung unverkaufter Gemüsemengen zu vermeiden, sind die Erzeuger gezwungen, ihre Verkaufspreise zu senken.

Darüber hinaus stellen laut Experten importierte Produkte aus Polen eine erhebliche Konkurrenz für einheimische Gurken dar. Viele Importeure verfügen derzeit über beträchtliche Bestände an polnischen Gurken, die bereits letzte Woche angelegt wurden, weshalb sie gezwungen waren, die Preise auf 70 Hrywnja/kg zu senken.

Den Erhebungsdaten zufolge werden Gewächshausgurken in der Ukraine trotz des rapiden Preisverfalls derzeit im Durchschnitt um 15 % teurer verkauft als im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres.