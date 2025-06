Drohnenangriff in der Region Tschernihiw - 2 Menschen getötet und 10 verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bei einem russischen Drohnenangriff am Rande des Dorfes Snovska in der Region Tschernihiw wurden am späten Abend des 22. Juni zwei Menschen getötet und zehn weitere verletzt.

Quelle: Wjatscheslaw Chaus, Leiter der regionalen Militärverwaltung, Telegram

Direkte Rede des Chefs der Region: .* „Gestern (22. Juni – Anm. d. Red.), am späten Abend, haben die Russen eine Lancet am Rande des Dorfes der Gemeinde Snovska abgefeuert. Leider hat dieser Angriff zwei Menschen das Leben gekostet.“ Einzelheiten: Weitere 10 Bewohner, darunter drei Kinder, wurden verletzt.

Nach Angaben von Chaus befinden sich alle in Krankenhäusern.

„Zwei der Verletzten wurden in ernstem Zustand in das regionale Krankenhaus gebracht. Die übrigen Menschen haben mittelschwere Verletzungen, sie befinden sich ebenfalls in Krankenhäusern unter ärztlicher Aufsicht“, resümierte der Leiter der regionalen Militärverwaltung.