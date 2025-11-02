Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

DTEK hat drei Auszeichnungen für seine Kommunikationskampagnen erhalten.

Dies berichtet RBK Ukrajina mit Bezug auf MMR.

Es wird darauf hingewiesen, dass DTEK in drei Nominierungen Auszeichnungen erhalten hat: „Beste PR-Kampagne, Beste digitale Kommunikation und Editor’s Choice“.

Insbesondere die Kampagne zum 20-jährigen Jubiläum von DTEK „The light is kept on those who…“, das Maskottchen Ravelik und die Kampagne „The future will be bright. Wir müssen für sie kämpfen“.

Zuvor hatte Rinat Achmetows DTEK die internationalen SABRE Awards für die Kampagne „Battle for Light“ erhalten.

Zuvor hatten sieben Mitarbeiter von Rinat Achmetow’s DTEK von der Werchowna Rada der Ukraine Verdiensturkunden für ihren Beitrag zur Entwicklung der Kohleindustrie, ihre langjährige harte Arbeit und ihre hohe Professionalität erhalten.