In Kiew und mehreren Regionen wurde aufgrund eines Angriffs feindlicher Drohnen eine Luftalarmwarnung ausgegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 5. Februar wurde in der Hauptstadt und mehreren Regionen der Ukraine aufgrund der Bedrohung durch russische Kampfdrohnen eine Luftalarmstufe ausgerufen.

Quelle: Luftstreitkräfte der Ukrainischen Streitkräfte, Militärverwaltung der Stadt Kiew, Karte der Luftalarme

Wörtliches Zitat der Militärverwaltung der Stadt Kiew: .* „In der Hauptstadt wurde aufgrund der Bedrohung durch feindliche Drohnen Luftalarm ausgelöst. Wir bitten die Einwohner der Stadt, sich unverzüglich in die nächstgelegenen Schutzräume zu begeben und dort bis zum Ende des Alarms zu bleiben.“

Details: Um zwei Uhr nachts umfasste die Alarmstufe die nördlichen, zentralen und östlichen Regionen. Insbesondere wurden Drohnen in den Regionen Kiew, Schytomyr, Tschernihiw, Sumy, Poltawa, Tscherkassy, Charkiw, Dnipropetrowsk, Saporischschja und Donezk gesichtet.