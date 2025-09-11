Der US-Kongress hat den Verteidigungshaushalt 2026 mit Ausgaben für die Ukraine gebilligt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Trotz des Widerstands einiger Republikaner hat das US-Repräsentantenhaus den Verteidigungshaushalt 2026 mit Hilfen für die Ukraine unterstützt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die New York Times.

Gestern, am 10. September, verabschiedete das Repräsentantenhaus einen Gesetzentwurf zur Verteidigungspolitik in Höhe von 892,6 Milliarden Dollar, der die militärische Bereitschaft und die Bezahlung der US-Soldaten und -Soldatinnen erhöhen würde, während die Bereitstellung einer gleichberechtigten Gesundheitsfürsorge für Militärangehörige untersagt und Bemühungen zum Schutz des militärischen Zugangs zu Abtreibungsdiensten abgelehnt wurden.

Der Gesetzentwurf wurde mit 231 zu 196 Stimmen angenommen. Die Abstimmung verlief fast ausschließlich entlang der Parteigrenzen und zeigte, wie die Republikaner das jährliche Verteidigungsdokument des Pentagon – das zuvor von beiden Parteien unterstützt wurde – in ein Instrument zur Förderung ihrer konservativen sozialen Agenda verwandelt haben.

Trotz der Welle der republikanischen Opposition gegen die militärische Unterstützung der Ukraine enthält der Gesetzentwurf zur Verteidigungspolitik 400 Millionen Dollar für die Sicherheitshilfsinitiative des Pentagons.

Das Repräsentantenhaus hat einen Vorschlag der Abgeordneten Marjorie Taylor Green, einer Republikanerin aus Georgia, zur Kürzung der Mittel für das Land abgelehnt, wobei sowohl Republikaner als auch Demokraten dagegen gestimmt haben.