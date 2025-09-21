Auf der Krim wurde ein Angriff auf das Foros-Sanatorium gemeldet, bei dem "wichtige Gäste" anwesend gewesen sein könnten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Sonntagabend berichtete der russische „Chef der Krim“ Sergej Aksjonow von einem Drohnenangriff auf das Foros-Sanatorium auf der besetzten Krim. Laut sozialen Medien waren dort „sehr wichtige Gäste“, und in der Nähe befinden sich vier staatliche Datschen.

Quelle: Aksjonow auf Telegram, Krymsky Viter Telegramkanal, Radio Liberty Projekt „Krym.Realii“

Einzelheiten: Der so genannte „Chef der Krim“ sagte, dass infolge des Drohnenangriffs mehrere Einrichtungen auf dem Gelände des Sanatoriums Foros beschädigt wurden und es Verletzte und Tote gab. Außerdem haben die herabfallenden Wrackteile der abgeschossenen Drohne ein Feuer im trockenen Gras bei Jalta verursacht.

Nach Angaben von Krym.Realii gibt es zwischen Foros und Jalta vier staatliche Datschen. Seit Sowjetzeiten kommt die politische Elite hierher. Die russische Publikation Project hat eine Untersuchung durchgeführt und herausgefunden, dass der russische Präsident Wladimir Putin gleich zwei staatliche Datschen bewohnt – die sechste und die achte.

Der Telegramkanal Krymskiy Viter berichtet, dass er gegen 19.30 Uhr im Sanatorium Foros eintraf.

Der Quelle zufolge „befanden sich sehr wichtige Gäste im Sanatorium“.

Auf der Website des Sanatoriums heißt es, dass das Restaurant FOROS HALL am 21. September für einen Sonderdienst geschlossen ist.