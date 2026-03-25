Die „Lasar“-Einheit der Nationalgarde hat Aufnahmen einer Spezialeinsatzoperation im russischen Gebiet Brjansk veröffentlicht: Die feindlichen Panzer werden nicht wieder auferstehen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Eine separate Spezialeinheit der Lasar’s Group der Nationalgarde berichtete über eine Spezialeinsatzoperation im russischen Gebiet Belgorod Anfang März, bei der ukrainische Drohnen sechs Panzer und zwei Einheiten schwerer Fahrzeugtechnik des Feindes getroffen haben.

Quelle: Lasar’s Group in den sozialen Netzwerken

Details: Anfang März führte die Spezialeinheit „Lasar’s Group“ der Nationalgarde eine Spezialoperation auf dem Gebiet des russischen Gebiets Belgorod durch. Die Besatzungen führten Angriffe auf eine Ansammlung feindlicher Fahrzeuge durch, die der Feind für weitere Gefechte vorbereitet hatte.

Der Feind hatte seine Fahrzeuge in einem Waldstreifen versteckt, in der Hoffnung, sie so zu schützen. Die Luftaufklärung der „Lasar’s Group“ analysierte jedoch das feindliche Gebiet und lokalisierte die Ziele mithilfe eigener Drohnen. Die Aufklärer übermittelten alle gesammelten Informationen an die Besatzungen der Angriffsdrohnen, die zum Standort der Fahrzeuge flogen.

Im Rahmen der Spezialeinsatzoperation traf die Lasar’s Group präzise sechs Panzer und zwei Einheiten schwerer Fahrzeugtechnik. Ein Teil dieser Ziele wurde vollständig zerstört.

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H3.

Wörtlich: „Der Feind hat vermutlich Panzer und Schützenpanzer in der Region Belgorod zusammengezogen, um sie später in der Region Charkiw einzusetzen. Doch dank der erfolgreichen Aktionen der „Lazarus“-Einheit wird diese Technik nicht mehr auf ukrainischen Boden gelangen.“