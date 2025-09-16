Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine hat Explosionen am Standort des russischen Militärs in Wladiwostok veranlasst, das in Kriegsverbrechen auf dem Territorium der Ukraine verwickelt ist.

Quelle: Quelle des militärischen Geheimdienstes der ukrainischen Pravda

Einzelheiten: Soldaten des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine führten eine Sonderoperation in der Nähe des Dorfes Schtschytowa in der Region Primorje der Russischen Föderation durch, wo das 47. separate Luftangriffsbataillon der 155. separaten Garde-Marine-Brigade stationiert ist, die an den Kämpfen in der Nähe von Kiew, Wuhledar, Mariupol, in den Richtungen Kursk und Pokrowsk beteiligt war.

Die russische 155. Brigade war besonders grausam gegenüber der lokalen Bevölkerung und hat ukrainische Gefangene hingerichtet.

Am Dienstagmorgen um 9 Uhr (Ortszeit) ereignete sich auf dem Parkplatz einer Militäreinheit eine starke Explosion, gefolgt von einer weiteren. Nach Angaben russischer öffentlicher Medien trafen zahlreiche Fahrzeuge, Sicherheitskräfte und ein Hubschrauber am Ort der Explosionen ein. Am Eingang des Dorfes Shchytova wurde das Gebiet in der Nähe von Verwaltungsgebäuden und Parkplätzen abgesperrt.

Der Verkehr in dem Gebiet wurde teilweise blockiert, und die Ordnungskräfte kontrollieren alle Fahrzeuge. Die Ursache für die Explosionen ist angeblich ein „Zwischenfall mit Gasgeräten“.

Nach Angaben der Quelle meldete die Hauptnachrichtendirektion in Wladiwostok, dass die Angreifer bei der Spezialoperation getötet und verwundet wurden. Augenzeugen zufolge befinden sich viele Krankenwagen am Tatort.