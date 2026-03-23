Man setzte auf einen Aufstand: Die NYT erfuhr von einem geheimen Plan des „Mossad“ bezüglich des Iran

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die USA und Israel hatten erwartet, dass die Iraner die Regierung stürzen würden, doch dies ist nicht geschehen. Bei den Vorbereitungen für einen Krieg gegen den Iran gingen die USA und Israel davon aus, dass der Konflikt einen massiven Aufstand im Land auslösen und zu einem raschen Machtwechsel führen würde. Dieses Szenario hat sich jedoch nicht bewahrheitet.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die New York Times.

Laut Quellen schlug der Chef des israelischen Geheimdienstes „Mossad“, David Barnea, dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu einen Plan vor, nach dem bereits in den ersten Kriegstagen die iranische Opposition mobilisiert und groß angelegte Unruhen ausgelöst werden könnten.

Diese Idee wurde auch mit Vertretern der Regierung von Donald Trump erörtert. Trotz der Zweifel einiger amerikanischer und israelischer Amtsträger unterstützten Netanjahu und Trump den Informationen der Quellen zufolge das optimistische Szenario.

Sie waren der Ansicht, dass die Beseitigung der iranischen Führung zu Beginn des Konflikts in Verbindung mit nachrichtendienstlichen Operationen einen Regimewechsel in Gang setzen könnte.

„Ergreifen Sie die Macht: Sie wird Ihnen gehören“, appellierte Trump zu Beginn des Krieges an die Iraner.

Wie die Iraner auf Trumps Aufruf reagierten

Drei Wochen nach Beginn der Kampfhandlungen ist es jedoch zu keinem Aufstand im Iran gekommen. Nach Einschätzungen des amerikanischen und israelischen Geheimdienstes ist das iranische Regime zwar geschwächt, behält aber die Kontrolle über die Lage.

Als einen der Gründe wird die Angst der Bevölkerung vor den Sicherheitskräften genannt, die jegliche Protestversuche hart niederschlagen.