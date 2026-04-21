Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Womit rechtfertigt der Kreml seine Absicht, die „Sicherheitszone“ an der Grenze zur Ukraine weiter auszudehnen? Der Kreml hat seine Absicht bekräftigt, die „Sicherheitszone“ in der Nähe der Ukraine weiter auszubauen. Der russische Diktator Wladimir Putin behauptet, dies sei zur „Beseitigung von Bedrohungen“ erforderlich.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Putins Pressekonferenz, die von der russischen Propagandamedia „TASS“ übertragen wurde.

Seinen Worten zufolge ist dieser Prozess bereits im Gange und wird fortgesetzt, bis die „Bedrohung“ für die russischen Grenzregionen „beseitigt“ ist.

„Diese ‚Sicherheitszone‘, von der wir sprechen, entsteht schrittweise, aber sie wird in einem bestimmten Gebiet geschaffen. So werden wir auch weiterhin vorgehen, bis wir die Bedrohung für unsere Grenzregionen beseitigt haben“, betonte er.

Putin teilte zudem mit, dass die russische Regierung daran arbeite, die Bewohner der Grenzregionen zu unterstützen, insbesondere in der Region Kursk, wo Zahlungen und andere Hilfsmaßnahmen vorgesehen seien.

„Es ist notwendig, ich wiederhole, Bedingungen zu schaffen, damit die Menschen auf ihrem Land bleiben, nirgendwohin weggehen und die Möglichkeit haben, nicht nur alles wiederherzustellen, was verloren gegangen ist, sondern auch weiterzumachen und sich zu entwickeln“, betonte er.

Die Idee einer sogenannten „Sicherheitszone“ hatte der Kreml bereits zuvor geäußert. Ende letzten Jahres erklärte Putin bei einem Treffen mit Militärs die Notwendigkeit ihrer Einrichtung entlang der Grenze zur Ukraine, insbesondere im Zuständigkeitsbereich der Gruppierung „Nord“.

Russische Medien erklärten damals, dass damit möglicherweise Versuche gemeint seien, die Kontrolle über die Grenzgebiete der ukrainischen Oblaste Charkiw, Sumy und Tschernihiw zu erlangen.