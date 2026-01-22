In der Region Dnipro wurden Notstromausfälle eingeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Region Dnipropetrowsk wurden auf Anweisung von Ukrenerho Notstromausfälle eingeführt.

Dies berichtet DTEK.

Das Unternehmen erinnerte daran, dass die Fahrpläne während der Notstromausfälle nicht gelten.

„Im Falle von Änderungen werden wir Sie umgehend in unserem Telegramkanal informieren“, fügte DTEK hinzu.

Um es kurz zu machen:

Seit dem Morgen des 22. Januar sind etwa 3.000 Wohngebäude in der Hauptstadt ohne Wärmeversorgung. Außerdem gibt es Notstromausfälle.